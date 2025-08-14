Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR detém em flagrante dois homens a atear fogo com isqueiro em Vinhais

14 ago, 2025 - 10:55 • Olímpia Mairos

Os dois homens de 42 e 61 anos, detidos esta quarta-feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial em Bragança, para aplicação das medidas de coação.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois homens por suspeitas do crime de incêndio no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

Em comunicado, a força de segurança refere que os militares surpreenderam os suspeitos a atear um fogo com um isqueiro na localidade de Quirás, numa zona onde se encontrava uma equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“No decurso de um incêndio florestal, os militares da Guarda surpreenderam em flagrante os dois suspeitos a atear um fogo (chama direta), recorrendo a um isqueiro, numa zona onde se encontrava uma equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), colocando assim em risco a integridade física dos militares presentes”, acrescenta a nota.

De imediato, foram efetuadas diligências policiais que culminaram na detenção dos dois indivíduos e na apreensão de um isqueiro.

A ação contou com diversas valências da GNR entre as quais a Proteção da Natureza e do Ambiente, a estrutura Territorial e a UEPS.

Os dois homens de 42 e 61 anos, detidos esta quarta-feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial em Bragança, para aplicação das medidas de coação.

A Guarda Nacional Republicana recorda que se mantém vigilante na prevenção e combate aos incêndios rurais, contribuindo ativamente para a responsabilização criminal dos seus autores e para a proteção de pessoas, bens e do património natural.

A GNR relembra ainda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?