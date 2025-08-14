GNR detém em flagrante dois homens a atear fogo com isqueiro em Vinhais

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dois homens por suspeitas do crime de incêndio no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

Em comunicado, a força de segurança refere que os militares surpreenderam os suspeitos a atear um fogo com um isqueiro na localidade de Quirás, numa zona onde se encontrava uma equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro.

“No decurso de um incêndio florestal, os militares da Guarda surpreenderam em flagrante os dois suspeitos a atear um fogo (chama direta), recorrendo a um isqueiro, numa zona onde se encontrava uma equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), colocando assim em risco a integridade física dos militares presentes”, acrescenta a nota.

De imediato, foram efetuadas diligências policiais que culminaram na detenção dos dois indivíduos e na apreensão de um isqueiro.

A ação contou com diversas valências da GNR entre as quais a Proteção da Natureza e do Ambiente, a estrutura Territorial e a UEPS.

Os dois homens de 42 e 61 anos, detidos esta quarta-feira, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial em Bragança, para aplicação das medidas de coação.

A Guarda Nacional Republicana recorda que se mantém vigilante na prevenção e combate aos incêndios rurais, contribuindo ativamente para a responsabilização criminal dos seus autores e para a proteção de pessoas, bens e do património natural.

A GNR relembra ainda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal e que a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural “muito elevado” ou “máximo”, estando dependente de autorização ou de comunicação prévia noutros períodos.