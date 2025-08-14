Menu
  14 ago, 2025
Há seis vezes mais imigrantes no SNS do que em 2017

14 ago, 2025 - 09:07 • Olímpia Mairos

São já perto de um milhão. Para efeitos de comparação, no mesmo período, os imigrantes no país aumentaram 267% e as contribuições para a Segurança Social subiram 600%.

Portugal tem cerca de um milhão de utentes estrangeiros registados no Serviço Nacional de Saúde. É um número seis vezes superior ao de 2017.

Os dados são do Registo Nacional de utentes, citados esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, os números representam um crescimento de 500%, embora o fim da Manifestação de Interesse esteja a reduzir as novas inscrições.

No final do mês de julho, estavam inscritos no SNS 975. 397 utentes, um aumento superior a 810 mil em sete anos e meio. Do total de utentes registados em julho deste ano, 83% são inscrições recentes.

Para efeitos de comparação, no mesmo período, os imigrantes no país aumentaram 267% e as contribuições para a Segurança Social subiram 600%.

Ao JN, António Luz Pereira, vice-presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), diz que há unidades de saúde "que não estão dimensionadas" para o aumento de imigrantes no SNS, pois há especificidades no atendimento.

