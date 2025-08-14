Menu
  • 14 ago, 2025
Fogo

Homem detido por incêndio florestal em Vila Nova de Gaia

14 ago, 2025 - 12:42 • Olímpia Mairos

O incêndio criou perigo para uma mancha florestal significativa, bem como para muito edificado, nomeadamente associado a comercio, indústria, serviços e habitação.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 29 anos, por suspeitas de um crime de incêndio florestal, ocorrido no passado dia 31 de julho na localidade de Grijó, Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito terá provocado o incêndio com recurso a chama direta, sem que fosse possível determinar uma qualquer motivação clara para o ato.

“O incêndio veio a consumir uma área de cerca de 15 mil m2, apenas não atingindo maiores proporções dada a precoce deteção e o rápido e musculado combate desenvolvido pelos Bombeiros dos Carvalhos e do Batalhão de Sapadores Bombeiros de Vila Nova de Gaia”, lê-se na nota.

Ainda segundo a PJ, o fogo em causa, “criou perigo para uma mancha florestal significativa, bem como para muito edificado, nomeadamente associado a comercio, indústria, serviços e habitação”.

O detido, sem antecedentes criminais nesta tipologia criminal, vai ser presente perante autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

