  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Homem que queimou ninho de vespas e provocou incêndio florestal detido em Vale de Cambra

14 ago, 2025 - 12:19 • Olímpia Mairos

O detido de 72 anos será presente esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Vale de Cambra, para aplicação das medidas de coação.

A GNR deteve um homem de 72 anos, suspeito de ter ateado um incêndio florestal, quando estava a queimar um ninho de vespas em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a força de segurança indica que após um alerta para a ocorrência de um foco de incêndio florestal, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram que os Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra se encontravam a proceder à extinção das chamas.

“No decurso das diligências policiais, foi possível identificar e intercetar o suspeito enquanto este procedia à queima de um ninho de vespas situado nas imediações, tendo sido imediatamente detido”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O detido será presente esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Vale de Cambra, para aplicação das medidas de coação.

A Guarda Nacional Republicana recorda que as queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndios rurais em Portugal, devendo ser efetuadas em cumprimento rigoroso das normas de segurança e nunca realizadas quando o perigo de incêndio rural é “muito elevado” ou “máximo”.

