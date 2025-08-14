Incêndio de Portalegre ameaçou perímetro urbano de Castelo de Vide

O incêndio que deflagrou esta quinta-feira no concelho de Portalegre chegou ao vizinho município de Castelo de Vide e ameaçou o perímetro urbano da vila, mas "foi controlado", disse à agência Lusa o presidente da câmara.

Contactado pela agência Lusa, às 19h00, o presidente do Município de Castelo de Vide, António Pita, indicou que o foco de incêndio "chegou perto do perímetro urbano" da sede de concelho", mas "de momento não há casas em perigo".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"O fogo veio de Portalegre, apanhou a serra de São Paulo e a Estrada Nacional 521 (EN521) e dirigiu-se ao espaço médio urbano da vila", relatou.

O fogo "não chegou a entrar em Castelo de Vide", mas "ficou aqui na serra, numa zona muito sensível do Parque Natural da Serra de São Mamede e junto ao espaço urbano", destacou.