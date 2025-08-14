Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios: 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

14 ago, 2025 - 01:16 • Marisa Gonçalves

Autarca disse à Renascença que a preocupação para as próximas horas prende-se com a direção e intensidade do vento.

A+ / A-

A noite vai ser de vigilância em Oliveira do Hospital. O fogo que progrediu de Arganil já esteve mais próximo de habitações, mas a população de Chão Sobral não vai pregar olho.

O autarca José Francisco Rolo disse à Renascença que, por precaução um grupo de cerca de 20 pessoas foi deslocada esta quarta-feira à noite para uma escola, onde têm mais condições de segurança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Há um grupo de pessoas que foi deslocado para a Escola Básica da Ponte das Três Entradas, onde foi criada uma zona de acolhimento de pessoas. Estamos a falar de cerca de 20 pessoas que lá estão a ser acompanhadas pelos Serviços de Ação Social, pela Proteção Civil e em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa", afirma o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.

O autarca adianta que a preocupação para as próximas horas prende-se com a direção e intensidade do vento.

José Francisco Rolo explica que o fogo lavra em zonas de íngremes, de difícil acesso, e consumiu terrenos de mato, de forma descontrolada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?