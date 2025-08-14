Incêndios: 20 pessoas retiradas de casa em Oliveira do Hospital

A noite vai ser de vigilância em Oliveira do Hospital. O fogo que progrediu de Arganil já esteve mais próximo de habitações, mas a população de Chão Sobral não vai pregar olho.

O autarca José Francisco Rolo disse à Renascença que, por precaução um grupo de cerca de 20 pessoas foi deslocada esta quarta-feira à noite para uma escola, onde têm mais condições de segurança.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Há um grupo de pessoas que foi deslocado para a Escola Básica da Ponte das Três Entradas, onde foi criada uma zona de acolhimento de pessoas. Estamos a falar de cerca de 20 pessoas que lá estão a ser acompanhadas pelos Serviços de Ação Social, pela Proteção Civil e em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa", afirma o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.

O autarca adianta que a preocupação para as próximas horas prende-se com a direção e intensidade do vento.

José Francisco Rolo explica que o fogo lavra em zonas de íngremes, de difícil acesso, e consumiu terrenos de mato, de forma descontrolada.