Mortes por Covid-19 não são "razão de preocupação" para a Associação dos Médicos de Saúde Pública

As recentes mortes de doentes Covid-19 não são "razão de preocupação" para a Associação dos Médicos de Saúde Pública. Quem o diz é Bernardo Gomes, presidente daquela associação, ouvido pela Renascença.

De acordo com a DGS, no dia 5, onze pessoas morreram de COVID-19 no espaço de 24 horas. É o número mais elevado de mortes desde julho do ano passado.

O médico considera que tem de haver "monitorização e um trabalho contínuo" que tem de ser desenvolvido " à volta desta patologia, mas também à volta de outras e até numa lógica de preparação para eventuais cenários futuros que nos aconteçam em situações análogas".

O médico explica que o vírus da SARS-CoV-2 "continua a circular", e que tem características específicas, cuja sazonalidade seja "atípica comparativamente com outras patologias a que estamos habituados, porque outras patologias precisam das características térmicas e sociais do inverno para se poderem transmitir melhor", ao contrário da COVID, que se tem "afirmado uma espécie de contínuo".

O médico confirma que "nas últimas semanas" os profissionais de saúde notaram "uma carga adicional, mas sem uma grane disrupção dos serviços". O impacto "em termos de perspetiva de atividade assistencial não é particularmente alto" e afeta "indivíduos mais vulneráveis".