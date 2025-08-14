Menu
Mortes por Covid-19 não são "razão de preocupação" para a Associação dos Médicos de Saúde Pública

14 ago, 2025 - 10:06 • Vítor Mesquita , Rita Vila Real

De acordo com a DGS, a 5 de agosto 11 pessoas morreram de Covid-19 no espaço de 24 horas.

A+ / A-

Bernardo Gomes, presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública foi ouvido pela Renascença face à subida das mortes por COVID-19 em agosto. O presidente refere que os valores não apresentam "razões para preocupação".

De acordo com a DGS, no dia 5, onze pessoas morreram de COVID-19 no espaço de 24 horas. É o número mais elevado de mortes desde julho do ano passado.

O médico considera que tem de haver "monitorização e um trabalho contínuo" que tem de ser desenvolvido " à volta desta patologia, mas também à volta de outras e até numa lógica de preparação para eventuais cenários futuros que nos aconteçam em situações análogas".

O médico explica que o vírus da SARS-CoV-2 "continua a circular", e que tem características específicas, cuja sazonalidade seja "atípica comparativamente com outras patologias a que estamos habituados, porque outras patologias precisam das características térmicas e sociais do inverno para se poderem transmitir melhor", ao contrário da COVID, que se tem "afirmado uma espécie de contínuo".

O médico confirma que "nas últimas semanas" os profissionais de saúde notaram "uma carga adicional, mas sem uma grane disrupção dos serviços". O impacto "em termos de perspetiva de atividade assistencial não é particularmente alto" e afeta "indivíduos mais vulneráveis".

