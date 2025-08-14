PSP conclui instalação dos migrantes que desembarcaram em Vila do Bispo

A PSP informa que já concluiu a instalação dos migrantes que desembarcaram em Vila do Bispo, na passada sexta-feira. Os 38 migrantes estão instalados em Centros de Instalação Temporária, no Porto e em Faro.

Em comunicado, a PSP especifica que 14 migrantes estão instalados no Centro de Instalação Temporária (CIT) do Porto (Unidade Habitacional de Santo António), 15 no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) de Faro e nove no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ainda de acordo com a PSP, a operação decorreu com apoio do Exército e de várias entidades, garantindo condições dignas de alojamento. Os migrantes têm 60 dias para deixar Portugal.

“Após a decisão da Autoridade Judiciária competente e até ao atual momento, a PSP, em estreita articulação com as diferentes entidades envolvidas nesta ocorrência, tem desenvolvido várias diligências da sua competência previstas no Plano Nacional de Contingência de Fronteiras e Retorno, no sentido de garantir a decisão da Autoridade Judiciária, bem como todas as condições de instalação e alojamento, com dignidade e humanismo, aos migrantes resgatados”, lê-se na nota.

A PSP assinala ainda que “todas as diligências efetuadas resultaram de um esforço conjunto, envolvendo diferentes forças e serviços, demonstrando a capacidade de reação e articulação das diferentes entidades envolvidas nesta ocorrência, incluindo o reforço logístico que o Exército cedeu à PSP”.