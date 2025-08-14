Temperaturas altas e vento forte no Interior

O Interior do país vai continuar com temperaturas bastante elevadas esta quinta e sexta-feira, acompanhadas por vento do quadrante Sul, por vezes com muita intensidade.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira o céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando-se em geral muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até ao início da manhã, podendo persistir a nebulosidade em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia.

O vento deverá ser em geral fraco do quadrante sul, devendo soprar por vezes forte sobretudo nas terras altas.

As previsões apontam também para uma pequena descida da temperatura na região Sul e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 17º C, em Coimbra, e os 22ºC, em Beja e em Faro, e as máximas entre os 26ºC, em Braga, e os 40ºC, em Santarém.

Castelo Branco, Guarda e Bragança sob aviso laranja até domingo

Os distritos de Castelo Branco, Guarda e Bragança vão estar sob aviso laranja até às 00h00 de domingo por causa do calor e em Viseu e Vila Real o aviso vai vigorar até às 18h00 de sexta-feira, devido à “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”, baixando depois para amarelo.

Nos distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre o aviso laranja vai vigorar até às 18h00 desta sexta-feira, baixando depois para amarelo pelo menos até domingo.

Também sob aviso amarelo por causa do calor estão até às 18h00 de hoje os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Braga, enquanto em Coimbra e Leiria se prolonga até às 18h00 de sexta-feira e em Faro até às 18h00 de domingo.

Mais de 120 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou mais de 120 concelhos do interior Norte e Centro do país e do Algarve sob o risco máximo de incêndio rural.

Em risco máximo de incêndio encontram-se todos os concelhos do distrito de Bragança e a maioria dos de Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco, assim como dezenas de outros municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco muito elevado está grande parte da região do Alentejo e dezenas de outros municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Já em risco elevado o IPMA colocou cerca de 60 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre e Faro.