Três bombeiros feridos no combate ao incêndio em Sátão

[atualizada às 13h50 com notícia do ferimentos de bombeiros, em Sátão]

Três bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio que lavra desde a madrugada de ontem, em Sátão.

A notícia foi avançada pela RTP e já confirmada pela Renascença.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Dão Lafões, os três bombeiros sofreram ferimentos leves devido a queimaduras. Foram encaminhados para o hospital de Viseu.

Já o incêndio que começou, no sábado, em Trancoso, tem apenas pontos quentes com possibilidade de reativação. É o que acaba de avançar o presidente da Câmara à agência Lusa.

Não há frentes a lavrar. No terreno permanecem cerca de 470 operacionais, apoiados por 146 viaturas e quatro meios aéreos.

A principal preocupação reside agora no concelho vizinho de Aguiar da Beira, também no distrito da Guarda, até onde as chamas se estenderam.

As chamas estão também por controlar em Cinfães.

A Proteção Civil prevê 12 horas de muito trabalho no incêndio que começou em Arganil e que já migrou para outros três concelhos vizinhos.

Num ponto de situação na última hora, o comandante Elísio Oliveira adiantou que ainda não há previsão para ter o fogo dominado uma vez que o vento e as características do terreno estão a dificultar o trabalho dos bombeiros.

Já sobre os meios aéreos, o comandante da proteção civil esclarece que nem sempre é possível ter aeronaves a operar, devido às condições meteorológicas e às características das chamas.

Esta manhã, foi evacuada a localidade de Tapada, na freguesia de Alvoco das Várzeas. A medida foi tomada por precaução, tendo sido retiradas oito pessoas.

A situação no incêndio de Oliveira do Hospital tem vindo a agravar-se, nas últimas horas.

As constantes mudanças de direção do vento complicaram o trabalho dos bombeiros durante a madrugada.

O cenário foi descrito à Renascença pelo comandante dos bombeiros de Oliveira do Hospital. Emídio Camacho afirma que o cenário é bastante complexo.

“As coisas complicaram-se porque, efetivamente, sabíamos que havia de haver alteração dos ventos. O vento veio com muita agressividade, isto é uma linha contínua de fogo e foi impossível segurarmos em determinados locais estratégicos”, diz.

De acordo com o comandante Emídio Camacho, “o fogo galgou a estrada” e não foi possível contê-lo. Agora, é preciso “planificar, voltar a tentar uma estratégia que permita circunscrever o incêndio”.

No entanto, por agora, a prioridade é garantir a defesa das localidades mais próximas da linha de fogo.

Este incêndio teve origem em Arganil. É o mais preocupante nesta altura: mais de 800 operacionais e cerca de 300 viaturas estão no combate às chamas que ontem deflagraram na aldeia de Piódão e já alastraram a Oliveira do Hospital e também a Seia, no distrito da Guarda.

De resto, na aldeia de aldeia Chão Sobral, em Oliveira do Hospital, cerca de 20 pessoas tiveram de passar a noite numa escola por precaução.