Três mulheres em prisão preventiva por tráfico de droga em Lisboa

14 ago, 2025 - 17:42 • Lusa
Três mulheres detidas na terça-feira em Campo de Ourique, Lisboa, por tráfico de droga, no âmbito de buscas que permitiram apreender 29 mil doses de heroína, vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.
Numa nota, a PSP de Lisboa indicou que na terça-feira foram cumpridos oito mandados de busca domiciliária na zona do Vale de Alcântara, que resultaram na detenção em flagrante delito de três suspeitas que preparavam a droga para venda junto do consumidor final.
Durante as buscas domiciliárias, foram apreendidas cerca de 29 mil doses individuais de heroína e 35.940 euros.
As detidas foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.