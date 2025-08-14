Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Três mulheres em prisão preventiva por tráfico de droga em Lisboa

14 ago, 2025 - 17:42 • Lusa

Foram apreendidas cerca de 29 mil doses individuais de heroína e 35.940 euros.

A+ / A-

Três mulheres detidas na terça-feira em Campo de Ourique, Lisboa, por tráfico de droga, no âmbito de buscas que permitiram apreender 29 mil doses de heroína, vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Numa nota, a PSP de Lisboa indicou que na terça-feira foram cumpridos oito mandados de busca domiciliária na zona do Vale de Alcântara, que resultaram na detenção em flagrante delito de três suspeitas que preparavam a droga para venda junto do consumidor final.

Durante as buscas domiciliárias, foram apreendidas cerca de 29 mil doses individuais de heroína e 35.940 euros.

As detidas foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado a aguardar julgamento em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?