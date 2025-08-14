Um ferido em incêndio que atingiu prédio de habitação em Lisboa

Um ferido e muitos estragos materiais é o balanço de um incêndio que deflagrou esta quinta-feira ao final da tarde num prédio na freguesia da Estrela, em Lisboa.

O incêndio foi dominado e o combate está na fase final, disse à Renascença pelo presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton.

Uma pessoa foi assistida no local por inalação de fumos e posteriormente transportada ao hospital.



O alerta foi dado pelas 19h30. As chamas deflagraram na zona da cobertura e nas águas furtadas do edifício, situado no cruzamento da Rua da Bela Vista com a Calçada da Estrela.

Decorriam obras no edifício, que estava habitado. As autoridades estão em contacto com as famílias para aferir a necessida de realojamentos.

A combater as chamas estão 44 operacionais e 15 viaturas, disse à Renascença fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram chamas a sair do topo de um edifício em obras, na zona da Estrela.

[notícia atualizada às 20h59]