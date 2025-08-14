Menu
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Um morto e um ferido grave em despiste de automóvel em Ponte de Sor

14 ago, 2025 - 21:21 • Lusa

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de Abrantes.

Um homem, de 54 anos, morreu e outro, de 23, ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um automóvel ocorrido hoje no concelho de Ponte de Sor, revelou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 2 (EN2), perto da localidade Água de Todo o Ano, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O corpo da vítima mortal ficou carbonizado, adiantou a mesma fonte.

O ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Abrantes, acrescentou.

O alerta para o acidente foi dado 18h30, de acordo com o comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 23 operacionais dos bombeiros, do INEM e da GNR, apoiados pelo helicóptero e por sete veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.

A investigação do despiste está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.

