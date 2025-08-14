Um morto em atropelamento ferroviário na estação do Pinhal Novo

Uma pessoa morreu na manhã de hoje ao ser colhida por um comboio na estação ferroviária de Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O atropelamento ocorreu às 9h56 e a circulação ferroviária esteve totalmente interrompida até às 11h40 entre Penalva e Pinhal Novo.

No local estiveram 15 operacionais com seis veículos, nomeadamente dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, uma viatura médica de emergência, uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR de Pinhal Novo.

Numa publicação na rede social Facebook, a Fertagus divulgou uma informação ao público a dar conta nota da ocorrência, indicando às 12h10 que a circulação estava ainda a efetuar-se com atrasos significativos.