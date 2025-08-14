Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Um morto em atropelamento ferroviário na estação do Pinhal Novo

14 ago, 2025 - 12:49 • Lusa

O atropelamento ocorreu às 9h56 e a circulação ferroviária esteve totalmente interrompida até às 11h40 entre Penalva e Pinhal Novo.

A+ / A-

Uma pessoa morreu na manhã de hoje ao ser colhida por um comboio na estação ferroviária de Pinhal Novo, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O atropelamento ocorreu às 9h56 e a circulação ferroviária esteve totalmente interrompida até às 11h40 entre Penalva e Pinhal Novo.

No local estiveram 15 operacionais com seis veículos, nomeadamente dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, uma viatura médica de emergência, uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR de Pinhal Novo.

Numa publicação na rede social Facebook, a Fertagus divulgou uma informação ao público a dar conta nota da ocorrência, indicando às 12h10 que a circulação estava ainda a efetuar-se com atrasos significativos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 14 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?