Autarca da Guarda diz que incêndio está "incontrolável"

O incêndio continua "incontrolável" na Guarda, onde a falta de meios está a dificultar o combate às chamas, que já passaram para os concelhos vizinhos de Pinhel e Trancoso.

"A situação está incontrolável porque os meios são muito insuficientes. Vejo aqui mais viaturas das nossas Juntas de Freguesia equipadas com os "kits" contra incêndios do que veículos dos bombeiros ou da Proteção Civil", disse Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, à agência Lusa.

O fogo começou esta manhã em Pêra do Moço, pelas 10:44, e no local estão 180 operacionais, apoiados por 52 veículos e dois meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Há uma vítima mortal a registar. Trata-se do antigo presidente da Junta de Vila Franca do Deão, naquele concelho, Carlos Dâmaso, com cerca de 40 anos, que faleceu no combate às chamas.

Do incêndio resultou ainda um ferido grave, que foi encaminhado para a Unidade Local de Saúde Universitária de Coimbra.

O fogo está a progredir com intensidade devido à força do vento.

"As nossas povoações continuam em risco", alertou o autarca da Guarda.

Sérgio Costa não tem conhecimento que tenham ardido casas de primeira habitação neste incêndio.

"O certo é que arderam armazéns e terrenos agrícolas, mato e barracões em Pêra do Moço e Vila Franca do Deão", declarou.

Este fogo já ameaçou as localidades de Alverca da Beira e Cerejo, no concelho de Pinhel, e está a aproximar-se de Vila Franca das Naves, no concelho de Trancoso.