Autarca da Guarda perde um “amigo” e exige um pacto de regime para salvar as vidas dos portugueses

Sérgio Costa, autarca da Guarda perdeu esta sexta-feira “um amigo” no combate aos incêndios. O presidente da câmara diz, em entrevista à Renascença, que tinha telefonado a Carlos Dâmaso, duas horas antes deste morrer a tentar apagar as chamas em Vila Franca do Deão.

A primeira vítima mortal destes fogos que lavram em agosto era “antigo presidente da junta de freguesia e atual candidato à freguesia nestas eleições autárquicas”, explica Sérgio Costa.

“Acabou por padecer nas chamas à porta da sua terra”, lamenta o presidente da Câmara da Guarda. Revoltado, Sérgio Costa afirma que “só Deus sabe como é que só morreu ele!”

“Estavam lá dezenas de populares naquela zona”, diz o autarca que explica que este fogo “surgiu a meio da manhã na frente de Vila Pera do Moço e deslocou-se depois para Vila Franca do Deão”.

“No mesmo incêndio, há mais pessoas feridas”, diz Sérgio Costa que tem a indicação de pelo menos duas pessoas que “foram transportadas para o Hospital da Guarda”.

Nesta altura, segundo o autarca há várias populações ameaçadas. “Toda a aldeia de Vila Franca do Deão esteve cercada e naturalmente as populações à volta correm riscos”, afirma.

Um pacto de regime para acabar com a "pouca vergonha dos incêndios"

É num tom revoltado e indignado, de quem acabou de perder um “amigo”, que Sérgio Costa se revê nas críticas que vários autarcas têm feito nos últimos dias, nomeadamente nas palavras do presidente da Câmara de Oliveira do Hospital.

O autarca da Guarda pede por isso que “de uma vez por todas” haja “um verdadeiro pacto de regime, em que todos os partidos da Assembleia da República se deixem da porcaria das politiquices e de brincar às eleições e se sentem à mesa para salvar vidas dos portuguesas”.

Sérgio Costa lembra que os “autarcas estão sempre disponíveis, 24 horas por dia”. “Largamos a ceia, largamos a nossa vida toda para tentar ajudar as populações, salvar as suas vidas e seus bens”, sublinha o presidente da câmara que mais uma vez lamenta a morte do seu colega autarca.

Mas este político que está a recandidatar-se às autárquicas como independente vai mais longe no repto. “Isto é um apelo ao Presidente da República, primeiro-ministro e aos responsáveis de todos os partidos. De uma vez por todas encontre-se um pacto de regime para acabar com esta pouca vergonha dos incêndios em Portugal, porque as pessoas continuam a morrer!”