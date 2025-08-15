Autarca de Sátão diz que o trabalho agora é evitar reacendimentos

No concelho de Sátão o pior já passou, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Alexandre Vaz, indicando que o trabalho agora é evitar os reacendimentos e fazer contas ao prejuízo.

"Hoje respiro melhor, neste momento não temos nenhuma frente ativa. Temos alguns reacendimentos, mas temos bombeiros, sapadores e militares que estão a trabalhar no sentido de evitar que haja mais reacendimentos", disse à agência Lusa pelas 16h30 Alexandre Vaz.

O autarca do Município de Sátão, distrito de Viseu, onde teve origem o "grande incêndio" no distrito que já se encontrou com uma frente do que lavra em Trancoso, distrito da Guarda, que o trabalho agora "é reerguer".

"Em Águas Boas, onde ontem [quinta-feira] se deu uma calamidade, vivemos horas muito, mas mesmo muito difíceis, hoje conseguimos ter alguma calma e estamos a trabalhar no sentido de ficar tudo bem apagado", reagiu o presidente.

Alexandre Vaz admitiu que "ainda não houve tempo" para contabilizar a área ardida, "serão muitos hectares", mas disse estar em condições de dizer que "arderam alguns barracões, vários, uns com lenha, o que deixou as pessoas sem nada, e uma casa de madeira".

"Sei que também ardeu um reboque de trator, uma máquina agrícola, quintais, muitos quintais e alimentos de animais, ou seja, há um prejuízo muito grande nas nossas populações e temos de contabilizar melhor o que aconteceu", reconheceu.

O incêndio afeta os municípios de Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Meda e Celorico da Beira (distrito da Guarda).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, teve alerta pela 01h03 de quarta-feira, dia 13, e no mesmo dia chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas, 17h00, combatiam este incêndio 992 operacionais, apoiados por 324 veículos e cinco meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio de Freches, no Município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu no sábado, dia 09, pelas 17h21.

Pelas, 17h00, combatiam este incêndio 482 operacionais, apoiados por 168 veículos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).