Buscas na Praia Fluvial de Boelhe

15 ago, 2025 - 17:32 • Maria João Costa
Estão em curso buscas por um desaparecido na Praia Fluvial de Boelhe, no concelho de Penafiel.
A Renascença confirmou junto de fonte dos bombeiros locais que se trata de um homem de 40 anos que desapareceu esta tarde de sexta-feira, nesta praia nas margens do Rio Tâmega.
O alerta foi dado pouco antes as duas da tarde. No local estão os mergulhadores de Castelo de Paiva, uma embarcação e ambulância de Penafiel, bem como elementos das coorporações de Vale do Sousa e militares da GNR
Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil envolvidos nas buscas estão 12 operacionais, apoiados por cinco veículos.