Buscas na Praia Fluvial de Boelhe

15 ago, 2025 - 17:32 • Maria João Costa

Está desaparecido um homem de cerca de 40 anos. No local estão mergulhadores

A+ / A-

Estão em curso buscas por um desaparecido na Praia Fluvial de Boelhe, no concelho de Penafiel.

A Renascença confirmou junto de fonte dos bombeiros locais que se trata de um homem de 40 anos que desapareceu esta tarde de sexta-feira, nesta praia nas margens do Rio Tâmega.

O alerta foi dado pouco antes as duas da tarde. No local estão os mergulhadores de Castelo de Paiva, uma embarcação e ambulância de Penafiel, bem como elementos das coorporações de Vale do Sousa e militares da GNR

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil envolvidos nas buscas estão 12 operacionais, apoiados por cinco veículos.

