Calor coloca sete distritos sob aviso laranja até domingo

15 ago, 2025 - 07:05 • Olímpia Mairos , com Lusa
Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 18h00 de domingo, devido à “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”.
Em Vila Real e Viseu, o aviso laranja vigora até às 00h00 de sábado, baixando depois para amarelo, o menos grave de uma escala de três.
Também sob aviso amarelo devido ao calor estão até às 18h00 de hoje os distritos de Leiria e Coimbra, enquanto Santarém se prolonga até às 18h00 de sábado e em Setúbal até às 18h00 de domingo.
Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado na faixa costeira ocidental até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais das regiões Norte e Centro ao longo do dia.
O vento será fraco a moderado predominando do quadrante sul, por vezes forte nas terras altas, soprando de oeste/noroeste no litoral oeste a partir da tarde.
As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental e descida da temperatura máxima no litoral oeste.
As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 17º C, em Aveiro, Coimbra e Setúbal, e os 25ºC, em Portalegre, e as máximas entre os 27ºC, em Braga, e os 41ºC, em Évora.
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cerca de 130 concelhos do interior Norte e Centro do país e seis municípios do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio.
Sob risco máximo de incêndio encontram-se todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Viseu e a maioria dos de Vila Real, Castelo Branco e Coimbra.
Já em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Portalegre e Faro.
Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.
Sob risco moderado estão cerca de 40 municípios, quase todos no litoral do país, nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.
Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 2 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.
A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou, na quinta-feira, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.
“Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo”, anunciou a ministra em declarações aos jornalistas.
Maria Lúcia Amaral sublinhou que se mantêm todas as restrições e proibições impostas pela situação de alerta de risco agravado de incêndio.