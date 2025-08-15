Calor coloca sete distritos sob aviso laranja até domingo

Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso laranja até às 18h00 de domingo, devido à “persistência de valores muito elevados da temperatura máxima”.

Em Vila Real e Viseu, o aviso laranja vigora até às 00h00 de sábado, baixando depois para amarelo, o menos grave de uma escala de três.

Também sob aviso amarelo devido ao calor estão até às 18h00 de hoje os distritos de Leiria e Coimbra, enquanto Santarém se prolonga até às 18h00 de sábado e em Setúbal até às 18h00 de domingo.

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado na faixa costeira ocidental até ao fim da manhã, podendo persistir em alguns locais das regiões Norte e Centro ao longo do dia.

O vento será fraco a moderado predominando do quadrante sul, por vezes forte nas terras altas, soprando de oeste/noroeste no litoral oeste a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais da faixa costeira ocidental e descida da temperatura máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas devem oscilar entre os 17º C, em Aveiro, Coimbra e Setúbal, e os 25ºC, em Portalegre, e as máximas entre os 27ºC, em Braga, e os 41ºC, em Évora.

Cerca de 130 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em risco máximo



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cerca de 130 concelhos do interior Norte e Centro do país e seis municípios do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio.

Sob risco máximo de incêndio encontram-se todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda e Viseu e a maioria dos de Vila Real, Castelo Branco e Coimbra.

Já em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Santarém, Portalegre e Faro.

Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

Sob risco moderado estão cerca de 40 municípios, quase todos no litoral do país, nos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.