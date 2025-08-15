Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Colisão de três veículos ligeiros provoca dois mortos e corta EN14 na Maia

15 ago, 2025 - 07:31 • Lusa

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves.

A+ / A-

Pelo menos duas pessoas morreram esta madrugada na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Maia (Porto), encontrando-se o trânsito na Estrada Nacional (EN) 14 interdito, de acordo com a Proteção Civil.

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal", acrescentou.

A mesma fonte, que disse que os feridos estavam no local a ser assistidos, não conseguiu precisar em que quilómetro está a circulação interdita, apontando apenas que foi na Maia.

O alerta foi dado às 4h36 e, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no terreno encontravam-se por volta das 6h15 de hoje 37 operacionais auxiliados por 16 veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?