Colisão de três veículos ligeiros provoca dois mortos e corta EN14 na Maia

Pelo menos duas pessoas morreram esta madrugada na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na Maia (Porto), encontrando-se o trânsito na Estrada Nacional (EN) 14 interdito, de acordo com a Proteção Civil.

O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, causou ainda três feridos graves, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

"Temos informação que uma viatura invadiu a faixa contrária originando uma colisão frontal", acrescentou.

A mesma fonte, que disse que os feridos estavam no local a ser assistidos, não conseguiu precisar em que quilómetro está a circulação interdita, apontando apenas que foi na Maia.

O alerta foi dado às 4h36 e, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no terreno encontravam-se por volta das 6h15 de hoje 37 operacionais auxiliados por 16 veículos.