Concentração motard de Góis cancelada

A concentração motard de Góis, no interior do distrito de Coimbra, que começou na quinta-feira e deveria decorrer até domingo, vai ser cancelada devido aos incêndios florestais que lavram naquela região, disse fonte da GNR.

"Vai haver o cancelamento do evento", adiantou fonte do comando territorial da GNR de Coimbra sobre a iniciativa anual que reunia cerca de 20 mil pessoas em Góis, concelho localizado entre os municípios da Lousã e de Arganil, onde lavram incêndios florestais de grande dimensão,.

De acordo com a mesma fonte, foi dada ordem de evacuação do recinto da concentração, onde estavam milhares de motociclistas.

Entretanto, numa publicação na rede social Facebook, o Moto Clube de Góis, promotor da concentração, indicava, cerca das 12:00, que os motociclistas que desejassem sair do município o fizessem em direção a norte, pela estrada nacional 2, evitando a estrada nacional 342, em direção à Lousã, cuja circulação está condicionada.

Numa publicação anterior, na manhã desta sexta-feira, os organizadores avisavam que as inscrições tinham esgotado.

Por estes dias eram esperados em Góis participantes de duas dezenas de países, para um evento que reunia 120 expositores e cujo cartaz musical incluía atuações dos Xutos & Pontapés, The Gift, Karetus, ou Peste & Sida, entre outros.