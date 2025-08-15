Menu
Covilhã ativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

15 ago, 2025 - 22:50 • Lusa

Fogo alastrou do concelho de Arganil para a zona de Sobral de São Miguel e de São Jorge da Beira.

A+ / A-

A Câmara da Covilhã ativou esta sexta-feira o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil por causa do fogo que alastrou do concelho de Arganil para a zona de Sobral de São Miguel e de São Jorge da Beira.

"O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil foi ativado de modo a criar todas as condições necessárias e a dispor de todos os mecanismos de apoio às operações de socorro para o combate ao fogo que esta manhã alastrou do concelho de Arganil para a zona de Sobral de São Miguel e de São Jorge da Beira", já no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, justifica a autarquia numa nota enviada à agência Lusa.

A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara da Covilhã e responsável máximo da Proteção Civil no concelho, Vítor Pereira, após reunião da Comissão de Proteção Civil.

"Às 16h00, o fogo encontrava-se a lavrar numa extensão da serra entre as freguesias de Sobral de São Miguel e de São Jorge da Beira. Como forma de prevenção, foi criada uma zona de concentração e apoio à população, na Escola Básica de Aldeia de São Francisco de Assis", adianta o município.

A Câmara da Covilhã diz estar a acompanhar os trabalhos no terreno, tendo já empenhado "todos os meios disponíveis para o auxílio das operações e apoio logístico".

Entretanto, é recomendado à população para se manter atenta às indicações das autoridades, abster-se de praticar atividades consideradas de risco, como a realização de fogo junto a áreas florestais e evitar a colocação de veículos nas vias utilizadas pelas viaturas de socorro, "para não prejudicar o acesso aos locais de combate".

A autarquia pede também aos munícipes que evitem deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiverem envolvidos no combate, lembrando que a sua presença poderá dificultar o trabalho dos operacionais.

"Comunicar aos militares da GNR qualquer atividade ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios", é outra recomendação da Câmara da Covilhã, que lembra que "a colaboração de todos é essencial para garantir a segurança das pessoas e dos seus bens".

Na nota, Vítor Pereira agradece ainda "a todos os operacionais pelo esforço, dedicação e trabalho" na luta contra as chamas nos últimos dias.

O incêndio que eclodiu na quarta-feira em Arganil estendeu-se, depois, aos concelhos de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, todos no distrito de Coimbra, mas também a Seia (Guarda) e à Covilhã, nas zonas de Sobral de São Miguel e São Jorge da Beira.

Pelas 21h45, de acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 1.007 operacionais, apoiados por 339 viaturas.

No passado fim de semana, a situação tinha sido a inversa, com um fogo que começou na Covilhã a progredir depois para o município de Arganil.

