Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Criança de 3 anos assistida após incêndio em restaurante no centro do Porto

15 ago, 2025 - 22:08 • Rita Vila Real , Daniela Espírito Santo

Foco de incêndio nos tubos de exaustão do estabelecimento obrigou à evacuação de edifícios contíguos por causa do fumo.

A+ / A-

Uma criança de três anos teve de ser, esta sexta-feira, assistida por inalação de fumos na sequência de um incêndio num restaurante na Rua do Almada, no centro do Porto.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, o foco de incêndio registou-se nos tubos de exaustão do estabelecimento, obrigando à evacuação de edifícios contíguos por causa do fumo.

O alerta foi dado por volta das 21h30 desta sexta-feira. O fogo foi "extinto rapidamente" e os bombeiros estão, neste momento, a proceder à conclusão dos trabalhos.

De acordo com a mesma fonte, uma ambulância teve de ser chamada ao local devido a uma criança que apresentava tosse forte, mas que foi prontamente assistida.

No local ainda permanecem 12 operacionais dos Sapadores Bombeiros, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto, PSP e Polícia Municipal.

A rua está cortada, uma vez que ainda se encontram na via várias viaturas dos bombeiros e um camião grua.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?