Criança de 3 anos assistida após incêndio em restaurante no centro do Porto

Uma criança de três anos teve de ser, esta sexta-feira, assistida por inalação de fumos na sequência de um incêndio num restaurante na Rua do Almada, no centro do Porto.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto, o foco de incêndio registou-se nos tubos de exaustão do estabelecimento, obrigando à evacuação de edifícios contíguos por causa do fumo.

O alerta foi dado por volta das 21h30 desta sexta-feira. O fogo foi "extinto rapidamente" e os bombeiros estão, neste momento, a proceder à conclusão dos trabalhos.

De acordo com a mesma fonte, uma ambulância teve de ser chamada ao local devido a uma criança que apresentava tosse forte, mas que foi prontamente assistida.

No local ainda permanecem 12 operacionais dos Sapadores Bombeiros, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários do Porto, PSP e Polícia Municipal.

A rua está cortada, uma vez que ainda se encontram na via várias viaturas dos bombeiros e um camião grua.