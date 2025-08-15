Cruz Vermelha Portuguesa reforça apoio às populações afetadas pelos incêndios

A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) está a intensificar o apoio às populações afetadas pelos incêndios.

De acordo com a organização, foram mobilizados “mais de 250 operacionais, perto de 30 elementos de logística, apoiados por 50 viaturas de logística”.

Neste momento, há operacionais da CVP destacados nos incêndios de Vila Real, Trancoso, Sátão e Piódão.

“Neste último, a CVP apoia, também, através da Equipa de Drones, que permite a transmissão de imagens visuais e térmicas para o Posto de Comando, permitindo um melhor apoio à decisão”, indica em comunicado.

Já na Vila de Coja (Arganil), e em Oliveira do Hospital foram ativadas Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP).

“Trata-se de uma resposta de emergência em locais com incêndios ativos, que garante abrigo, alimentação e cuidados básicos a quem, por questões de segurança, teve de deixar temporariamente as suas habitações”, esclarece a organização.

Segundo a CVP, as ZCAP são compostas por “uma zona de chegada, zona de primeiros socorros (com socorrista em permanência), zona de famílias (zona de lazer para as crianças), zona de refeições e zona de dormitório, onde além da cama de campanha, é distribuído um kit por pessoa composto por toalha, lençol, material de higiene para 72 horas”.

A Cruz Vermelha acrescenta ainda que mantém uma cooperação ativa com os Serviços Municipais de Proteção Civil na avaliação de necessidades e otimização de respostas de apoio direto à comunidade e população.