Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Crime

Detido em Coimbra homem procurado pelo Brasil por crimes sexuais contra crianças

15 ago, 2025 - 12:53 • Olímpia Mairos

Segundo a PJ, o detido é suspeito de proceder à gravação dos abusos praticados e respetiva divulgação em plataformas dedicadas à partilha e disseminação de pornografia de menores.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Coimbra um homem de 35 anos que estava a ser procurado pelo Brasil por crimes sexuais contra crianças.

Em comunicado, a PJ esclarece que o detido, de 35 anos, “é suspeito de ter praticado crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, em território brasileiro, no ano de 2019, tendo viajado para Portugal, no final de 2022”.

“Em território nacional, o mesmo já se encontrava em investigação por crimes de idêntica natureza, pelo que, em momento prévio à detenção com vista à extradição, foi realizada busca domiciliária à residência do suspeito, que resultou na apreensão de equipamentos informáticos contendo ficheiros compatíveis com abuso e exploração sexual de crianças”, acrescenta a nota.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a PJ, o detido é suspeito de proceder à gravação dos abusos praticados e respetiva divulgação em plataformas dedicadas à partilha e disseminação de pornografia de menores.

A investigação, iniciada no passado mês de junho, teve origem na sinalização por entidades internacionais e contou com a estreita articulação da Polícia Federal Brasileira, designadamente no que concerne à partilha de informação policial.

O detido está agora em prisão preventiva, aguardando extradição.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?