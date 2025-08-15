Detido em Coimbra homem procurado pelo Brasil por crimes sexuais contra crianças

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Coimbra um homem de 35 anos que estava a ser procurado pelo Brasil por crimes sexuais contra crianças.

Em comunicado, a PJ esclarece que o detido, de 35 anos, “é suspeito de ter praticado crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, em território brasileiro, no ano de 2019, tendo viajado para Portugal, no final de 2022”.

“Em território nacional, o mesmo já se encontrava em investigação por crimes de idêntica natureza, pelo que, em momento prévio à detenção com vista à extradição, foi realizada busca domiciliária à residência do suspeito, que resultou na apreensão de equipamentos informáticos contendo ficheiros compatíveis com abuso e exploração sexual de crianças”, acrescenta a nota.

Segundo a PJ, o detido é suspeito de proceder à gravação dos abusos praticados e respetiva divulgação em plataformas dedicadas à partilha e disseminação de pornografia de menores.

A investigação, iniciada no passado mês de junho, teve origem na sinalização por entidades internacionais e contou com a estreita articulação da Polícia Federal Brasileira, designadamente no que concerne à partilha de informação policial.

O detido está agora em prisão preventiva, aguardando extradição.