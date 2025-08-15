Este ano, já se registaram 36 episódios de interdição e desaconselhamento de banhos nas praias

Este ano verificaram-se 17 interdições e 36 desaconselhamentos a banhos nas praias portuguesas. A Associação Zero divulgou esta sexta-feira os resultados de um estudo que analisa as interdições e os desaconselhamentos a banhos nas praias, entre maio e julho deste ano.

Em Portugal continental, aconteceram 34 desaconselhamentos, 21 deles por contaminação microbiológica detetada na água e 13 deles apenas por precaução.

O estudo verifica que este ano, em Portugal continental, se verificaram 17 interdições a banhos declaradas pelas Autoridades de Saúde, cerca de metade do valor verificado no mesmo período em 2024. Também em 2024, verificou-se um total de 31 praias interditas, em contraste com apenas 16 em 2025.



A praia de Matosinhos foi a que mais recebeu alertas, com três situações de desaconselhamento e uma interdição a banhos que se estendeu por duas semanas, como sublinha o comunicado. O concelho de Matosinhos foi, a nível nacional, o mais afetado, com interdições também na praia de Angeiras Norte. De acordo com a APA, foram descargas no rio Onda que provocaram a deteoração da qualidade da água neste concelho.

As interdições por contaminação microbiológica acontecem quando pelo menos uma de duas bactérias são detetadas, a Escherichia coli e a Enterococus intestinais.

Em comunicado, a Zero indica que as indicações de desaconselhamento e interdição acontecem, maioritariamente, em zonas balneares de classificação "Excelente", concluindo que se trata "de episódios esporádicos". A Zero apela à prevenção das contaminações e apostar na averiguação das causas.

Em Portugal, existem 673 áreas balneares com as suas monitorizações reportadas.

A associação Zero levou a cabo a avaliação através de dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Direção Geral de Saúde (DGS), tendo também utilizado informação presente no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos.