Estrada da Beira cortada em Oliveira do Hospital ao longo de 17 km

15 ago, 2025 - 14:58 • Lusa

O corte da EN17 foi aplicado "em toda a extensão" do troço que atravessa aquele concelho do interior do distrito de Coimbra, entre o acesso ao Itinerário Complementar (IC) 6 e a localidade de Póvoa das Quartas, na fronteira com o município de Seia (Guarda).

A estrada nacional (EN) 17, mais conhecida como Estrada da Beira, foi cortada à circulação num troço de 17 quilómetros em Oliveira do Hospital, para facilitar a deslocação de meios de combate a incêndios, indicou a autarquia.

Fonte oficial da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital disse à agência Lusa que o corte da EN17 foi aplicado "em toda a extensão" do troço que atravessa aquele concelho do interior do distrito de Coimbra, entre o acesso ao Itinerário Complementar (IC) 6 e a localidade de Póvoa das Quartas, na fronteira com o município de Seia (Guarda).

"As vias secundárias que entroncam com a nacional 17 também vão ficar todas impedidas, serão só para veículos de socorro", adiantou a mesma fonte.

Em causa estão as vias municipais que descem da EN 17 para os vales dos rios Alvoco e Alva, passando por povoações como Santa Ovaia, Santo António do Alva ou Penalva do Alva, entre outras.

A medida, ainda de acordo com a mesma fonte, foi tomada para facilitar a deslocação dos operacionais que combatem as frentes de fogo em Oliveira do Hospital (que teve origem no fogo que deflagrou na quarta-feira em Arganil) e também para que as pessoas "não se desloquem para ver o incêndio e acabarem por correr perigo e riscos desnecessários".

Pelas 14:45, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 1.012 operacionais, apoiados por 337 viaturas e quatro meios aéreos.

