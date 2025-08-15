Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Fogo com origem na Lousã entrou no concelho de Góis

15 ago, 2025 - 17:03

Nuno Bandeira, vice-presidente da Câmara de Góis, explicou que as chamas que eclodiram ao início da tarde de quinta-feira junto à povoação do Candal, na Lousã, atravessaram para o município vizinho.

A+ / A-

O incêndio que lavra na Lousã passou para o município de Góis e está a ameaçar aldeias de xisto na vertente sudoeste da serra, segundo fonte camarária.

Em informação prestada à agência Lusa, Nuno Bandeira, vice-presidente da Câmara de Góis, explicou que as chamas que eclodiram ao início da tarde de quinta-feira junto à povoação do Candal, na Lousã, atravessaram para o município vizinho e estão a ameaçar as aldeias da Comareira, localizada a 11 quilómetros da sede do concelho, Aigra Nova e Aigra Velha, onde existem vários alojamentos turísticos.

Entretanto, o município ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, devido ao incêndio com origem na Lousã que entrou no município e freguesia de Góis "e ameaça a população", lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Pelas 16:50, de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio da Serra da Lousã estava a ser combatido por 343 operacionais, apoiados por 101 viaturas e três meios aéreos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?