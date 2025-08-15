Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios

Há aldeias cercadas por chamas nos distritos de Viseu e Guarda

15 ago, 2025 - 15:49 • Lusa

Jody Rato diz que "há várias aldeias rodeadas de chamas", mas preferiu não identificar, "não só, porque são várias, mas para não criar alarme, porque há meios em todas elas a trabalhar no sentido de rapidamente a situação ser ultrapassada".

A+ / A-

Há aldeias cercadas pelas chamas em concelhos dos distritos de Viseu e Guarda, disse à agência Lusa o comandante da Proteção Civil no terreno que afirmou ter "todos os locais identificados" e com meios localizados.

"Principalmente na zona norte do incêndio, Penedono, Sernancelhe, São João da Pesqueira, mas também em Aguiar da Beira há uma série de situações de risco, porque é onde o incêndio está com mais intensidade", disse à agência Lusa, pelas 15:10, o segundo comandante regional do Centro.

Jody Rato admitiu ainda que "há várias aldeias rodeadas de chamas", mas preferiu não identificar, "não só, porque são várias, mas para não criar alarme, porque há meios em todas elas a trabalhar no sentido de rapidamente a situação ser ultrapassada".

O comandante realçou que, "os bombeiros estão todas a fazer aquilo que são as defesas perimétricas, porque, em primeiro lugar, está a defesa de pessoas e bens, depois aquilo que é o combate".

"O acompanhamento está a ser feito em todas as situações", assegurou.

As aldeias são "um pouco" por toda a região afetada por o incêndio que, teve origem em dois, Sátão (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda) e, neste momento, está já em 10 municípios dos dois distritos.

O incêndio afeta os municípios de Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e "também já a entrar" em São João da Pesqueira (distrito de Viseu), Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Meda e Celorico da Beira (distrito da Guarda).

O alerta para o incêndio de Freches, no Município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu no sábado, dia 09, pelas 17:21.

Pelas 15:15 combatiam este incêndio 497 operacionais, apoiados por 173 veículos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, teve alerta pela 01:03 de quarta-feira, dia 13, e no mesmo dia chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas 15:15 combatiam este incêndio 1.013 operacionais, apoiados por 324 veículos e 10 meios aéreos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?