Homem detido em Almada por suspeita de crimes sexuais contra crianças

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em flagrante delito, em Almada, um homem de 22 anos, por suspeitas da prática de crimes de pornografia de menores, de atos sexuais com adolescentes e de importunação sexual.

Em comunicado, a PJ indica que a investigação teve origem na “denúncia efetuada pela mãe de uma menor, coagida pelo suspeito, ao envio, através de plataformas digitais, de conteúdos de cariz sexual autoproduzidos”.

“A fim de recolher elementos probatórios que sustentassem a investigação em curso, foi efetuada busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido encontrados e apreendidos equipamentos informáticos contendo centenas de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças”, acrescenta a nota.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou proibido de contactar a vítima, sujeito a apresentações bissemanais, a proibição de aquisição de equipamentos informáticos e ainda proibido de aceder a conteúdos pornográficos.

De acordo com a PJ, a investigação vai prosseguir, no sentido de apurar a eventual existência de outras vítimas.