ICNF apela para a suspensão da caça devido à situação de alerta

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apelou esta sexta-feira para a suspensão da caça devido à situação de alerta em vigor em Portugal, a dois dias da abertura geral da atividade cinegética.

A abertura geral de caça estava prevista abrir no próximo dia 17 de agosto, domingo.

Em comunicado de imprensa, o ICNF apelou esta sexta-feira aos caçadores para que cumpram de forma integral as normas estabelecidas pela situação de alerta em vigor em Portugal e pede que sejam "evitados quaisquer comportamentos de risco, que possam colocar em causa, a segurança de pessoas e bens".

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio até domingo, por causa dos vários fogos que deflagraram nas últimas semanas no norte e centro do país e que consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

Com a situação de alerta em vigor, que determina a "proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem", o ICNF apelou para a suspensão da caça nas zonas indicadas.

Portugal ativou esta sexta-feira o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios.

O ex-autarca de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso morreu esta sexta-feira a combater as chamas e é a primeira vítima desde que Portugal está em estado de alerta a 2 de agosto.