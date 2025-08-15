Menu
  Noticiário das 0h
  16 ago, 2025
Incêndio em Figueiró dos Vinhos em resolução

15 ago, 2025 - 22:57

Fogo entrou em resolução cerca das 21h00, depois de queimar mato e eucaliptal.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira numa aldeia de Figueiró dos Vinhos entrou em resolução cerca das 21h00, depois de queimar mato e eucaliptal, disse à agência Lusa o comandante da Proteção Civil.

"Felizmente, e como prevíamos que poderia acontecer se não houvesse alterações, conseguimos que entrasse em resolução", cerca das 21h00, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, Jorge Martins.

O incêndio, que começou na aldeia de Vale Vicente, concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, foi "rapidamente combatido", inclusive na "proteção da aldeia sem qualquer tipo de problema".

Ainda sem fazer um balanço em concreto, o comandante calculou que "devem ter ardido cerca de 27 hectares de mato e eucalipto" e, agora que entrou em resolução, os trabalhos continuam no sentido de o extinguir.

O incêndio teve alerta às 17h01 em Campelo, no concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria.

Pelas 22h30, combatiam as chamas 209 operacionais, apoiados por 61 veículos, segundo a página oficial da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

  • Noticiário das 0h
  • 16 ago, 2025
