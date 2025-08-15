Incêndios. Avião Canadair de reserva já está operacional

O avião Canadair de reserva para combate a incêndios já está operacional depois de ter sido reparado em Castelo Branco, disse hoje fonte da empresa à agência Lusa.

Com a reparação do avião de substituição, a Avincis, empresa responsável por estas aeronaves pesadas a operar em Portugal, conta novamente com três aviões CL-215 operacionais baseadas em Castelo Branco "para apoiar as autoridades portuguesas no combate aos incêndios em todo o país", adiantou a mesma fonte.

A entrada em operação do avião de reserva completa o processo de substituição de aeronaves pela empresa, necessária depois de os dois Canadair afetos ao Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) terem ficado fora de serviço e de ter estado também inoperacional um terceiro de substituição para atuar em caso de eventuais avarias.

Os dois aviões do DECIR já tinham sido substituídos na terça e na quinta-feira.

Na sequência destas avarias, Portugal acionou o mecanismo de cooperação bilateral com Marrocos, que enviou dois aviões Canadair de substituição, que passaram a integrar o DECIR até ao final desta semana e estão a operar a partir da Base Aérea de Monte Real.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 2 de agosto e, nas últimas semanas, têm deflagrado vários incêndios no norte e centro do país que já consumiram mais de metade dos cerca de 75 mil hectares de área ardida este ano.

A situação de alerta foi prolongada até domingo, anunciou na quinta-feira a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, no final de uma visita à ANEPC.

"Perante a adversidade de 22 dias consecutivos de calor intenso não dar sinais de abrandar, o Governo vai prolongar uma vez mais a situação de alerta, até domingo", disse a ministra em declarações aos jornalistas.