Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Governo lamenta vítima mortal e pede tranquilidade

15 ago, 2025 - 17:45 • Lusa

"Apelo também para a serenidade e a tranquilidade que os próximos dias ainda exigem", disse o Secretário Geral da Proteção Civil.

A+ / A-

O Governo lamentou esta sexta-feira a morte de um homem no concelho da Guarda, primeira vítima mortal dos incêndios, e apelou à tranquilidade da população nos próximos dias, "ainda de grande intensidade" no combate às chamas.

Em declarações à imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, após uma visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, começou por lamentar e enviar condolências à família pela morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso, na sequência do combate às chamas.

"Apelo também para a serenidade e a tranquilidade que os próximos dias ainda exigem", referiu o governante, afirmando que apenas na próxima terça-feira haverá uma "janela de oportunidade" no combate aos incêndios que assolam o país, em particular a região Centro.

Segundo Rui Rocha, "os próximos dias ainda vão ser de grande intensidade, de grande empenho e de grande responsabilidade de todos nós, de todos os portugueses".

"Todos estamos convocados para este grande desafio, para que possamos chegar ao final deste período sem que tenhamos a lamentar mais perdas e sobretudo, para que consigamos garantir aquilo que é o mais importante: proteger as pessoas e os seus bens, porque isso é o bem maior que um governo pode garantir aos seus concidadãos", salientou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?