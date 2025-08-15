Incêndios. Governo lamenta vítima mortal e pede tranquilidade

O Governo lamentou esta sexta-feira a morte de um homem no concelho da Guarda, primeira vítima mortal dos incêndios, e apelou à tranquilidade da população nos próximos dias, "ainda de grande intensidade" no combate às chamas.

Em declarações à imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, após uma visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, começou por lamentar e enviar condolências à família pela morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso, na sequência do combate às chamas.

"Apelo também para a serenidade e a tranquilidade que os próximos dias ainda exigem", referiu o governante, afirmando que apenas na próxima terça-feira haverá uma "janela de oportunidade" no combate aos incêndios que assolam o país, em particular a região Centro.

Segundo Rui Rocha, "os próximos dias ainda vão ser de grande intensidade, de grande empenho e de grande responsabilidade de todos nós, de todos os portugueses".

"Todos estamos convocados para este grande desafio, para que possamos chegar ao final deste período sem que tenhamos a lamentar mais perdas e sobretudo, para que consigamos garantir aquilo que é o mais importante: proteger as pessoas e os seus bens, porque isso é o bem maior que um governo pode garantir aos seus concidadãos", salientou.