Incêndios. Proteção Civil regista 65 ocorrências que mobilizam 2.080 operacionais

A Proteção Civil registou esta sexta-feira 65 incêndios rurais, empenhando 2.080 operacionais, até às 17h00, com 10 ocorrências mais preocupantes, e conta que os meios aéreos enviados pela Suécia comecem a operar na segunda-feira.

De acordo com Mário Silvestre, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, entre as 00h00 e as 17h00, registaram-se "65 ocorrências, 16 das quais em período noturno", ou seja até às 08h00, que empenharam 2.080 operacionais, com 556 meios terrestres e 170 missões com os meios aéreos.

No ponto de situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras), pelas 19h00, o responsável operacional referiu que de 14 ocorrências em curso 10 eram as que mais preocupavam, mobilizando então 3.023 operacionais, 1.000 veículos e 26 meios aéreos.

Os 10 incêndios mais significativos ocorriam em Trancoso, nas Beiras e Serra da Estrela, Vila Boa, Sátão, em Viseu, Dão-Lafões, Piódão, Arganil, Travassos, em Cinfães, Candal, na Lousã, Tapada do Loureiro, em Portalegre, Pêra do Moço, na Guarda, Poiares, em Freixo de Espada à Cinta, Aldeia de Santo António, no Sabugal, e Vale Vicente, em Figueiró dos Vinhos.

"Estão ainda a empenhar um conjunto bastante significativo de operacionais 46 ocorrências, que se encontram em conclusão e vigilância, que empenham 1.060 operacionais, 329 veículos e nove meios aéreos", adiantou Mário Silvestre.

Em termos de vítimas dos incêndios, até às 17h00 registaram-se dois operacionais assistidos e seis transportados para unidade hospitalar, dos quais um "ferido grave com queimaduras", bem como 14 civis assistidos e dois encaminhados para unidade hospitalar.

Questionado sobre os meios aéreos disponibilizados pela Suécia, após a solicitação de auxílio português ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o comandante operacional da ANEPC referiu que, "em princípio, o pedido inicial é de quatro dias", a contar da sua "entrada em funcionamento".

"Estamos a contar com eles para chegarem no domingo, tarde, e portanto a primeira missão será realizada, expectavelmente, se tudo correr como previsto, na segunda-feira de manhã", acrescentou.

Em relação aos aviões "Canadair" disponibilizados do Marrocos, o comandante nacional adiantou que o prolongamento da sua permanência "termina na segunda-feira à tarde" e que então se irá "equacionar" se haverá necessidade de novo "pedido de prolongamento".

O estado de prontidão especial do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) mantém-se desde 11 de agosto no nível máximo de quatro, e encontram-se ativados os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Viseu e Coimbra, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Sátão, Sernancelhe, Seia, Pampilhosa da Serra, Tábua e Góis.

Apesar das previsões e análises da ANEPC apontarem para que hoje "seria o pior dia em termos meteorológicos e de severidade", Mário Silvestre admitiu que não contavam "ter um número de ocorrências" registadas.

A ANEPC, perante a declaração de situação de alerta em vigor, salientou para a proibição do acesso e circulação nos espaços florestais, de realização de queimadas e queimas e a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas, de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, e de trabalhos nos demais espaços rurais, bem como da utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.