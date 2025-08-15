Lusa, RTP e RDP expulsas de Bissau. Governo português condena

O Governo português condena a decisão do Governo da Guiné-Bissau de expulsar do país Lusa, RTP e RDP e de suspender as respetivas emissões. O Ministério dos Negócios Estrageiros já convocou o embaixador da República da Guiné-Bissau em Lisboa para explicações sobre esta decisão que o Governo português considera "injustificável".

O Presidente da Guiné-Bissau adiou, entretanto, uma visita a Lisboa, prevista para a próxima segunda-feira

As direções de informação da agência Lusa, RDP e RTP já repudiaram a expulsão dos seus jornalistas de Bissau e acusaram o governo guineense de "ataque deliberado à liberdade de expressão".

Numa Nota de Repúdio, os diretores dos três órgãos de comunicação públicos portugueses acusam o governo guineense de "silenciar os jornalistas" numa "ação discriminatória e seletiva" que configura "um ataque deliberado à liberdade de expressão.

O Governo da Guiné-Bissau decidiu esta sexta-feira expulsar as delegações da agência Lusa, da RTP e da RDP do país, suspender as suas emissões com efeitos imediatos e ordenar aos seus representantes que deixem o país até terça-feira.

Não foram avançadas razões para esta decisão.

"Consideramos que a expulsão dos nossos jornalistas é um atentado aos princípios fundamentais que norteiam a atividade jornalística. São igualmente, por isso, atitudes que violam a democracia e o estado de direito", afirmam os três diretores de informação — Luísa Meireles (Lusa), Mário Galego (RDP) e Vítor Gonçalves (RTP).

Na nota, estes responsáveis manifestam a sua solidariedade com os profissionais dos três órgãos em Bissau, bem como "a todos os jornalistas que tentam cumprir um elementar pilar da sociedade que é o direito à informação". Os diretores de informação exigem por isso que os jornalistas da LUSA, da Rádio e da Televisão da RTP possam continuar a exercer o direito de informar na Guiné-Bissau.