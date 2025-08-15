Menu
  Noticiário das 20h
  15 ago, 2025
Marcelo apresenta condolências pela morte de ex-autarca

15 ago, 2025 - 17:59 • Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu ao início da tarde as "sentidas condolências" ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, "solicitando que as transmitisse à família" de Carlos Dâmaso.

O Presidente da República apresentou esta sexta-feira condolências pela morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão Carlos Dâmaso durante o combate a um incêndio florestal nesta freguesia do concelho da Guarda, indicou a página oficial da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu ao início da tarde as "sentidas condolências" ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, "solicitando que as transmitisse à família" de Carlos Dâmaso, que se recandidatava ao cargo de presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, nas eleições autárquicas de outubro, após um interregno.

O corpo de Carlos Dâmaso, primeira vítima mortal dos incêndios florestais que assolam Portugal continental, foi encontrado esta sexta-feira, disse à Lusa o presidente da Câmara da Guarda.

Segundo a página na internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa interrompeu as suas férias no Algarve e regressou na quinta-feira ao Palácio de Belém, em Lisboa, "onde ficará nos próximos dias a acompanhar a grave situação dos incêndios rurais".

