Marinha coordena resgate de tripulante de navio mercante a nordeste de São Miguel

A Marinha coordenou a ação de resgate médico de um homem de nacionalidade croata, com 51 anos, que estava a bordo de um navio mercante que navegava ao largo de São Miguel, nos Açores.

De acordo com um comunicado da Marinha, o homem "apresentava fortes dores resultante de uma torção do tornozelo e possível fratura, com muita dificuldade de locomoção, necessitando de cuidados médicos hospitalares".

O pedido de auxílio foi recebido pelas autoridades às 10h39 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira e o resgate foi concluído pelas 14h55 locais de quinta-feira.

O homem seguia a bordo do navio mercante Verige, com bandeira da Croácia, que navegava a cerca de 300 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 555 quilómetros, a nordeste da ilha de São Miguel.

O resgate foi realizado pela embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Ponta Delgada e o homem foi posteriormente transferido para o hospital daquele cidade, acrescentou.

Segundo a nota, a Marinha coordenou o resgate médico através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em estreita articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR), Autoridade Marítima Nacional (AMN) de Ponta Delgada e Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o CODU-MAR, a AMN, o ISN e o SRPCBA.