  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Mértola. Homem de 38 anos morre em despiste de motociclo

15 ago, 2025 - 23:36 • Lusa

Acidente aconteceu esta tarde na Estrada Regional 265 (ER265) no concelho de Mértola, distrito de Beja, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Um homem, de 38 anos, morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do motociclo que conduzia, ocorrido esta tarde na Estrada Regional 265 (ER265) no concelho de Mértola, distrito de Beja, revelaram a Proteção Civil e a GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às autoridades às 17h10.

O despiste aconteceu ao quilómetro 57,700 da ER265, que liga Mértola à Mina de S. Domingos, mais precisamente no cruzamento para a localidade de Sapos, na freguesia de Santana de Cambas.

Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR precisou que a vítima mortal, condutor do motociclo, é um homem, de 38 anos.

O corpo foi transportado para os serviços de medicina legal do hospital de Beja.

Para o local do sinistro foram mobilizados 11 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital da sede de distrito.

