Penafiel. Homem morre afogado na Praia Fluvial de Boelhe

15 ago, 2025 - 17:32 • Maria João Costa com Redação

Alerta foi dado às 13h55 desta sexta-feira. Vítima tinha 40 anos.

Um homem de 40 anos morreu, esta sexta-feira, afogado na Praia Fluvial de Boelhe, no concelho de Penafiel.

O alerta foi dado às 13h55, altura em que, como confirmou à Renascença fonte dos bombeiros locais, começaram as diligências para o procurar na praia nas margens do Rio Tâmega.

No local estiveram mergulhadores de Castelo de Paiva, uma embarcação e ambulância de Penafiel, bem como elementos das corporações de Vale do Sousa e militares da GNR.

Segundo avança o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias, a vítima acabou por ser encontrada já sem vida por volta das 18h00.

Antes disso, e segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram envolvidos nas buscas 12 operacionais, apoiados por cinco veículos.

[Notícia atualizada às 20h46 de 15 de agosto de 2025]

