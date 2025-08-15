Polícias identificaram numa década 3.014 pessoas suspeitas de abandonarem animais

As autoridades policiais identificaram durante a primeira década da criminalização do abandono de animais, 3.014 suspeitos, mostram as estatísticas oficiais da Justiça, com o verão a ser, segundo a GNR, um dos períodos mais críticos do ano.

De acordo com o portal Estatísticas da Justiça, gerido pela Direção-Geral da Política de Justiça, entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024, foram identificados, maioritariamente por PSP e GNR, 1.706 homens e 1.308 mulheres por suspeita da prática do crime de abandono de animais de companhia.

Em 2015, foram identificadas 205 pessoas, o número mais baixo da década e, no ano passado, 320.

O pico ocorreu em 2022, com 364 identificações.

Segundo a mesma fonte, as polícias registaram, na mesma década, 6.711 crimes de abandono de animais de companhia.

Anualmente, o número mais baixo foi em 2015, com 472 casos, e o mais elevado em 2019, com 801.

No ano passado, foram contabilizados 652 crimes.

Em 2025, a GNR registou até 31 de julho 214 crimes de abandono de animais de companhia, enquanto a PSP contabilizou até 30 de junho 117 ilícitos, informaram em resposta à Lusa as duas forças de segurança.

A maioria dos animais abandonados são cães e gatos, com o verão a ser uma das alturas críticas do ano.

"Por norma, o maior número de abandono de animais de companhia ocorre durante o principal período de férias, nomeadamente no verão", refere a GNR.

Lembrando que "a adoção de um animal de companhia acarreta sempre responsabilidades", a força de segurança apela "a um comportamento responsável" mesmo em férias.

"Existem [...] alternativas com as condições necessárias para que os animais sejam devidamente acolhidos, na impossibilidade de serem transportados para os locais de veraneio, sendo que a solução nunca passará por abandonar um animal de companhia", sublinha a GNR.

O mesmo apelo é deixado pela PSP, que pede a todos os cidadãos que "respeitem os "direitos dos animais"".

Segundo o Código Penal, o crime de abandono de animal de companhia é punido com até seis meses de prisão ou até 60 dias de multa.

No sábado assinala-se o Dia Internacional do Animal Abandonado.