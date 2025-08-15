Portugal ativa Mecanismo Europeu da Proteção Civil para combate aos incêndios

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios, anunciou esta sexta-feira o comandante nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, em conferência de imprensa.

Portugal torna-se assim o sétimo país a ativar o mecanismo, disse Mário Silvestre aos jornalistas, durante um briefing na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide.

“Somos o sétimo país da Europa a ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil”, afirmou o comandante, esclarecendo que Portugal decidiu recorrer, em primeiro lugar, a “acordos bilaterais” — daí o pedido feito a Marrocos de onde chegaram dois Canadair. Estes meios aéreos, detalhou, vão continuar nos teatros de operações até esta segunda-feira.



Apesar de ter havido hesitação em ativar o mecanismo europeu, as ocorrências de quinta-feira levaram a uma mudança de posição. A “expansão dos incêndios no dia de ontem” e uma “noite extremamente complexa” levaram à decisão de avançar com o pedido de ajuda, disse o comandante.

Sobre os meios aéreos europeus, Mário Silvestre disse não conseguir adiantar uma data concreta para a sua chegada, mas acredita que podem chegar ao terreno já este sábado.

O comandante disse ainda que a área ardida pelos incêndios de Sátão e Trancoso já ultrapassa os 56 mil hectares e que o fogo progrediu cerca de 30 km em apenas três horas numa das suas frentes ativas.

No total, disse ainda o comandante, entre as oito da noite de quinta-feira e as oito da manhã desta sexta-feira, estavam a ser combatidas 36 ocorrências. Assim, encontravam-se no terreno 2.850 operacionais apoiados por 960 veículos terrestres e 32 meios aéreos que operam em seis territórios afetados pelo fogo: Trancoso, Vila Boa, Sátão, Piódão, Trapaços, Cinfães e Lousã.